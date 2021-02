Afghanistan: talebani lanciano avvertimento alla Nato su prolungamento presenza nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Donald Trump ha raggiunto un accordo con i talebani il 29 febbraio 2020 che prevede il ritiro totale delle forze statunitensi entro maggio in cambio dell’impegno dei talebani a fermare gli attacchi contro le forze straniere e l’avvio di negoziati con il governo di Kabul. Trump ha ridotto il numero di militari in Afghanistan a 2.500 all'inizio del 2021. L'amministrazione di Joe Biden ha però segnalato la sua volontà di rivedere l'accordo Usa-talebani, in particolare per "valutare" il rispetto da parte degli insorti dei loro impegni. Oggi il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un’intervista ai quotidiani del “Funke Media Group” , ha dichiarato che avrebbe che il dispiegamento militare della Germania in ambito Nato in Afghanistan dovrebbe essere esteso oltre la sua data di scadenza a marzo. "Il processo di pace non sarà completato entro la fine di marzo", ha detto Maas, chiedendo un nuovo mandato parlamentare per essere preparati a "scenari diversi". (segue) (Res)