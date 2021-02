Afghanistan: talebani lanciano avvertimento alla Nato su prolungamento presenza nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di febbraio, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha invitato gli insorti a rispettare i loro impegni, e in particolare a ridurre la violenza e tagliare i loro legami con i gruppi terroristici internazionali. "Se decidiamo di partire, rischiamo di mettere a repentaglio il processo di pace, rischiamo di perdere i risultati della lotta al terrorismo internazionale degli ultimi anni e rischiamo che l'Afghanistan diventi nuovamente un rifugio per terroristi internazionali", ha sottolineato. "Se decidiamo di restare, rischiamo di continuare a partecipare a una difficile operazione militare in Afghanistan e rischiamo di aumentare la violenza, anche contro le truppe della Nato", ha aggiunto Stoltenberg. Negli ultimi mesi i talebani hanno lanciato grandi offensive intorno a grandi città come Kandahar e Lashkar Gah, e sono stati accusati dai governi afghano e statunitense di essere responsabili di un'ondata di omicidi di membri della società civile. L'accordo Usa-talebani ha consentito anche l'apertura dei negoziati di pace tra talebani e Kabul, iniziati a settembre a Doha, ma che non hanno ancora prodotto risultati concreti. (Res)