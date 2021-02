Roma: Bordoni (Lega), domenica ecologica a San Valentino, sventurata iniziativa da sospendere immediatamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica ecologica a San Valentino dopo l'anno più buio per le attività commerciali? La sventurata iniziativa va sospesa immediatamente. I cittadini romani non sentono certo il bisogno di ulteriori regole e restrizioni rispetto a quelle che, per ragioni sanitarie, sono già in vigore e che di fatto contribuiscono già a contenere la circolazione". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Il 14 febbraio lo stop delle auto in due distinte fasce orarie della giornata rappresenta solo una sorta di Ztl domenicale estesa a tutta la città che va solo a restringere ulteriormente la libertà di muoversi dei cittadini con benefici risibili in termini di riduzione dello smog. La Raggi ci ripensi invece di creare ulteriori disagi alla città con le domeniche ecologiche in un momento di emergenza sanitaria ed economica". (Com)