Covid: in Lombardia 2.277 nuovi positivi (5,5 per cento) e 61 decessi

- In Lombardia i positivi sono 2.277 a fronte di 40.978 tamponi effettuati (5,5 per cento). È quanto si legge nel bollettino quotidiano della Regione con i dati sull'andamento della pandemia. Da ieri, crescono i pazienti in terapia intensiva (+6 totale 365) mentre scendono di nove unità quelli ricoverati non in terapia intensiva (totale 3.574). Nelle ultime 24 ore aumentano di 61 decessi portando il totale complessivo a 27.760.(Rem)