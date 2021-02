Maltempo: Mascaretti (Fd'I Milano), con grande freddo pensiamo a senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le temperature si sono abbassate in questi giorni e soprattutto in queste notti, occorre intervenire subito per provvedere al ricovero delle persone che dormono per strada". Lo fa presente in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino che aggiunge: "Servono ulteriori posti letto e strutture mobili come il bus toilette per il quale il Comune di Milano aveva speso i soldi per la realizzazione e che ora non si sa bene dove sia finito". (com)