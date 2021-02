Covid: Usa, consigliere Sicurezza Sullivan chiede alla Cina di fornire tutti i dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullivan si è così espresso dopo che la stampa ha rivelato che le autorità cinesi hanno rifiutato di fornire agli esperti dell’Oms in visita a Wuhan dati grezzi e personalizzati sui primi casi di contagio che avrebbero potuto fornire indicazioni fondamentali. In particolare, il “Wall Street Journal”, sulla base di dichiarazioni di membri della squadra, ha precisato che è stato opposto un rifiuto in riferimento a 174 casi della fase iniziale dell’epidemia e che sono stati forniti, invece, dati aggregati e analisi su ricerche retrospettive tramite cartelle cliniche dei mesi precedenti l’identificazione dell’epidemia. Viene sottolineato, inoltre, che ciò contrasta con l’uso abituale, dato che di solito gli Stati membri dell’Organizzazione forniscono dati disaggregati. (Nys)