Giappone: terremoto di magnitudo 7.1 al largo dell’isola di Honshu

- Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato rilevato oggi alle 23:08 (ora locale) in Giappone, al largo della costa orientale dell’isola di Honshu, la più grande dell’arcipelago giapponese. La scossa è stata avvertita anche a Tokyo. Lo riferisce l’Agenzia meteorologica del Giappone (Jma). L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 60 chilometri al largo della costa della prefettura di Fukushima. Secondo l’Agenzia non c’è un allarme tsunami, ma si attende un lieve cambiamento nel livello del mare. Il sisma è stato rilevato anche dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 15:07:51 ora italiana. Il Sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti ha confermato che non c’è un allarme maremoto.(Git)