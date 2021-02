Ucraina: Fmi chiede più riforme per concessione prossima tranche di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non è riuscita a dimostrare sufficienti progressi nell’ambito delle riforme tali da garantirsi la prossima tranche aiuti da 5 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha dichiarato oggi il rappresentante residente dell’Fmi per l'Ucraina, Goesta Ljungman, al termine dei colloqui con le autorità di Kiev. “Le discussioni proseguiranno”, ha detto Ljungman in una nota, precisando che i colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della governance della Banca centrale, sui miglioramenti del quadro legislativo, sulle politiche per ridurre il deficit fiscale a medio termine, sulla legislazione anti-corruzione e sul sistema giudiziario, nonché sulla politica energetica. A seguito della dichiarazione dell’Fmi, il primo ministro ucraino Denys Shmygal ha affermato che il governo terrà conto delle raccomandazioni suggerite dalla missione. “Ho concordato i passi successivi e compreso chiaramente i risultati attesi”, ha scritto Shmygal su Twitter, senza fornire dettagli. In una nota distinta, l’ufficio presidenziale ha fatto sapere che il presidente Volodymyr Zelensky chiederà al parlamento di votare con urgenza i progetti di legge sulla riforma giudiziaria. L’Fmi ha approvato un programma di aiuti da 5 miliardi di dollari lo scorso giugno e ha trasferito subito 2,1 miliardi, mentre il resto del finanziamento è stato subordinato al soddisfacimento di alcuni criteri da parte delle autorità di Kiev. Il programma originale di ulteriori pagamenti prevedeva quattro rate da 700 milioni di dollari – due alla fine del 2020 e due durante il 2021 – ma finora nessuna somma è stata versata. (Res)