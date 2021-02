Governo: Meloni, cancellazione ministero Sport ultima mortificazione del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione del Ministero dello Sport è solo l'ultima mortificazione inflitta ad un settore in ginocchio per la pandemia e che il Governo Conte ha completamente dimenticato. Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Parliamo di un mondo che arriva a generare complessivamente il 4 per cento del Pil e che ha una insostituibile funzione sociale: continuare ad ignorarlo e a considerarlo di serie B è un affronto inaccettabile. In Parlamento Fratelli d'Italia continuerà a dare voce al mondo dello sport, che merita rispetto, deve essere aiutato e messo nelle condizioni di ripartire", aggiunge. (Rin)