India: chiusa prima fase della sessione parlamentare dedicata al bilancio

- Si è chiusa oggi la prima fase della sessione del parlamento dell’India dedicata al bilancio, con un anticipo di due giorni rispetto alla programmazione iniziale. La sessione, che si è aperta il 29 gennaio, riprenderà l’8 marzo, per concludersi l’8 aprile. Il primo febbraio la ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, ha illustrato la legge di bilancio per l’anno fiscale 2021-22, che comincerà il primo aprile. I pilastri della manovra finanziaria sono sei: salute e benessere, capitale fisico e finanziario e infrastrutture, sviluppo inclusivo, rinvigorimento del capitale umano, innovazione e ricerca e sviluppo, governo minimo e massima governance. A parte è il bilancio della Difesa, che vede aumentare lo stanziamento previsto, pensioni escluse, dell’1,4 per cento, a 4.781,96 miliardi di rupie (oltre 54 miliardi di euro). Complessivamente si stimano spese a bilancio per 34.830 miliardi di rupie (393,4 miliardi di euro), di cui 5.500 miliardi di rupie (62 miliardi di euro circa) in conto capitale, con un deficit fiscale del 6,8 per cento del prodotto interno lordo. (segue) (Inn)