India: chiusa prima fase della sessione parlamentare dedicata al bilancio (2)

- Tra le principali proposte, per quanto riguarda le imposte indirette spicca la razionalizzazione dei dazi doganali, con la loro riduzione su alcuni prodotti semilavorati in acciaio, sugli scarti di rame, sulla nafta e le sostanze chimiche e l’aumento sugli inverter solari. Per quanto riguarda il capitale fisico e finanziario sono stati annunciati incentivi alla produzione per creare campioni nazionali in 13 settori e sette parchi industriali per l’industria tessile. Il governo ha proposto di incrementare la quota consentita per gli investimenti esteri diretti nel settore assicurativo dal 49 al 74 per cento. Infine, ha confermato la volontà di continuare il processo di “disinvestimento strategico” e di completare le transazioni Bharat Petroleum Corporation Limited (Bpcl), Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, Idbi Bank, Beml, Pawan Hans, NeelachalIspat Nigam Limited. (segue) (Inn)