Roma: Ama, cimitero Flaminio aperto e nessuna denuncia ad autorità giudiziaria

- "Non ci sono nè 'bare mangiate dai topi', né 'casse aperte', né 'urne abbandonate'. Non c'è nulla di tutto ciò, contrariamente a quanto riportato oggi da organi di stampa, nelle relazioni della Asl sulla base delle quali, due giorni fa, le autorità competenti hanno disposto la temporanea chiusura di due locali al cimitero Flaminio". È quanto si legge in una nota di Ama. "Non risulta nemmeno, al contrario di quanto è stato scritto - aggiunge Ama - alcuna denuncia a carico dell'attuale amministratore. L'azienda smentisce pertanto le notizie a tinte fosche e abnormi declinate da alcune testate con titoli e racconti che non corrispondono alla realtà dei fatti accaduti. I due locali attigui temporaneamente non disponibili (circa 150 metri su 140 ettari del cimitero Flaminio) contengono esclusivamente urne cinerarie, rigorosamente catalogate e in attesa di essere ritirate dagli aventi diritto, e cassettine di resti da riesumazioni, tutte perfettamente chiuse". (segue) (Com)