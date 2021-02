Roma: Ama, cimitero Flaminio aperto e nessuna denuncia ad autorità giudiziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rilievi della Asl - prosegue ancora Ama - riguardano esclusivamente solo alcuni aspetti di manutenzione dei locali in questione. Ama fin da ieri è impegnata a predisporre in tempi brevissimi tutti gli interventi necessari al rispristino dello stato dei luoghi che deriveranno anche dalle prescrizioni delle autorità competenti. L’azienda ribadisce che, all’interno del cimitero Flaminio, le attività di accettazione salme, inumazione, tumulazione e cremazione, insieme a tutte le altre operazioni, proseguono senza nessuno stop. Anche l’ossario è perfettamente agibile e utilizzabile. L’operatività della struttura cimiteriale, che resta regolarmente aperta e funzionante, è dunque pienamente assicurata. Pur a fronte di una situazione eccezionale ed inedita come quella che si è verificata, in particolare, negli ultimi 4 mesi e mezzo, con oltre 4mila decessi in più registrati rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e un contestuale incremento di richiesta di cremazioni, Ama è impegnata quotidianamente e senza sosta per assicurare alla cittadinanza tutti i servizi cimiteriali". (segue) (Com)