Roma: Ama, cimitero Flaminio aperto e nessuna denuncia ad autorità giudiziaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A differenza di altre grandi realtà italiane, che hanno sospeso l’attività crematoria in alcuni periodi durante l’emergenza sanitaria da Covid - 19, Ama – Cimiteri Capitolini ha mantenuto sempre attive le linee crematorie, mettendo doverosamente in atto tutte le misure possibili per abbreviare i tempi di attesa. Contrariamente, infine, a quanto affermato da un imprenditore funebre privato, Ama – Cimiteri Capitolini non ha respinto alcuna salma nelle prime due settimane di febbraio, accogliendo fino ad oggi (sabato 13 febbraio) tutte le richieste programmate e previste". (Com)