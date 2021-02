Governo: cancelliere austriaco Kurz si congratula con Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- IL cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è congratulato con Mario Draghi per la formazione del nuovo governo in Italia. "Congratulazioni al presidente del Consiglio Mario Draghi per il giuramento del suo governo! Attendo con impazienza (di avviare) una stretta collaborazione, anche al fine di affrontare i problemi legati alla pandemia di Coid-19", ha scritto Kurz su Twitter. "Come Paesi vicini, Italia e Austria sono strettamente connessi umanamente e politicamente. L'Italia è anche il nostro secondo partner commerciale più importante", ha aggiunto. (Geb)