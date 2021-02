Milano: De Corato (FdI), Sala parla di assumere 500 vigili, chiarisca prima su episodi accaduti nel corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di annunciare l'assunzione di 500 vigili in caso di rielezione, con la solita politica degli annunci in campagna elettorale, il sindaco Sala deve fare chiarezza sugli episodi accaduti negli ultimi mesi all'interno del Corpo della Polizia Locale". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato in merito all'annuncio da parte del sindaco Sala dell'assunzione di 500 nuovi vigili in caso di rielezione. "La Polizia Locale - aggiunge il già vicesindaco del capoluogo lombardo ed assessore regionale - è un corpo sano composto da uomini e donne perbene e, per questo motivo, il cattivo operato di alcuni non deve offuscare il valore e l'impegno dei tantissimi agenti che lavorano duramente e onestamente ogni giorno". (com)