Roma: Figliomeni (Fd'I), su cura verde fuori luogo messaggi trionfalistici Raggi

- "Ci sembrano veramente fuori luogo i messaggi trionfalistici del sindaco che, dopo cinque anni di immobilismo, comunica urbi et orbi il nuovo corso del verde a Roma per il fatto di aver fatto potare qualche alberello qua e là". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Mi permetto di ricordare alla Raggi - aggiunge - che Roma, oltre ad essere il più grande comune agricolo d'Europa, è anche fra le capitali europee più verdi con i suoi 4.500 ettari, pari a 45 milioni di metri quadri, di parchi urbani, ville storiche, giardini pubblici, riserve protette, verde storico-archeologico, verde stradale, di quartiere e di prossimità e oltre 330mila alberi. Negli ultimi anni sia la cura del verde pubblico orizzontale (con lo sfalcio dell'erba e la bonifica e potatura dei cespugli) sia quella verticale (con la cura e potatura degli alberi) hanno subìto un notevole rallentamento. Pensate che hanno impiegato più di due anni soltanto per il bando del verde orizzontale. Nonostante ciò oggi assistiamo a questi annunci che stridono con quanto avvenuto nella realtà, ma ciò non stupisce più di tanto visto che questo accade alla vigilia delle urne. Manca poco, però, per invertire finalmente la rotta in una città dove il verde pubblico soffre uno stato di abbandono e degrado ormai inaccettabile". (Com)