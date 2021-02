Thailandia: ancora proteste a Bangkok, manifestanti chiedono riforme democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bangkok è stata un’altra giornata di proteste contro il governo e la monarchia quella odierna, con momenti di tensione in serata tra la polizia in assetto antisommossa e i manifestanti intenzionati a marciare verso il Palazzo reale. Gli agenti alla fine hanno disperso la folla, anche con l’uso di gas lacrimogeni e cannoni ed acqua. Secondo la stampa locale ci sarebbero anche dei feriti. Gli attivisti per la democrazia hanno promesso che torneranno in piazza sabato prossimo. Precedentemente i manifestanti si erano concentrati intorno al Monumento alla democrazia, che si trova nel distretto centrale di Phra Nakhon. Alcuni attivisti si sono arrampicati sulla struttura centrale e l’hanno avvolta con un drappo color cremisi. (segue) (Fim)