Thailandia: ancora proteste a Bangkok, manifestanti chiedono riforme democratiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’anno scorso i giovani thailandesi sono scesi in piazza a più riprese contro la monarchia e il governo del primo ministro Prayuth Chan-o-cha, appoggiato dalle forze armate, chiedendo in particolare l’abrogazione della legge, nota come Articolo 112, che punisce il reato di lesa maestà con pene da tre a 15 anni di detenzione per capo d’imputazione. Le proteste sono state frenate negli ultimi mesi dalle misure anti-assembramento adottate per contenere l’epidemia di coronavirus, ma sono riprese nei giorni scorsi, soprattutto per chiedere il rilascio di quattro persone accusate del reato alle quali è stata negata la libertà su cauzione. (Fim)