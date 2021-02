Roma 2021: presidente Municipio II, da Gualtieri grande lavoro, servirebbe a città, noi ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dalla formazione del governo di Mario Draghi già si rafforza l'ipotesi di vedere in campo per le elezioni amministrative di Roma del 2021 l'ex ministro Roberto Gualtieri candidato della coalizione di centrosinistra. Un appello a raccogliere l'invito arriva dalla presidente Pd del Municipio II di Roma, Francesca Del Bello, che in un post su Facebook ricorda i giorni delle elezioni suppletive per il collegio lasciato vuoto da Paolo Gentiloni e riferendosi a Gualtieri scrive: "Un lavoro di paziente e attenta ricostruzione che servirebbe tanto anche alla nostra città". (segue) (Rer)