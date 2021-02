Roma 2021: presidente Municipio II, da Gualtieri grande lavoro, servirebbe a città, noi ci siamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accompagnare Roberto Gualtieri nella campagna elettorale per le suppletive dello scorso anno è stato solo uno dei tanti momenti in cui abbiamo mostrato a lui il nostro sostegno - aggiunge Del Bello -. Da parlamentare europeo eletto per la seconda volta Roberto si è messo al servizio del suo Partito e dell'Italia e raccolto la richiesta di seguire uno dei ministeri più importanti del governo, gestendolo in un momento storico inimmaginabile, quello di una pandemia. Grazie alla sua credibilità e al suo lavoro al Mef, l'Italia può ora contare su risorse straordinarie e rimettersi in piedi. Un lavoro di paziente e attenta ricostruzione che servirebbe tanto anche alla nostra città. Grazie Roberto. Per quelli per cui la politica è passione e servizio c'è sempre una nuova battaglia da ingaggiare. E noi ci siamo". (Rer)