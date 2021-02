Verbania: Intra, 330 mila euro per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partono lunedì 15 febbraio, con la consegna del cantiere alla ditta vincitrice dell’appalto, i lavori per la riorganizzazione e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di corso Mameli a Verbania Intra. “Questi interventi – segnala il sindaco Silvia Marchionini – si inseriscono in un quadro più complessivo che prevede la riqualificazione di piazza Ranzoni e del lungolago di Intra con progetti che presenteremo nei prossimi mesi e il nuovo pontile d’attracco, per il quale i lavori inizieranno nelle prossime settimane al porto di Intra”. Gli interventi riguardano il tratto di corso Mameli compreso tra piazza Matteotti e l’Imbarcadero Vecchio di Intra, un’arteria stradale che vede un passaggio superiore ai 12 mila transiti al giorno con punte di 700/800 veicoli l'ora per direzione durante gli orari più critici. Anche l’interferenza pedone/veicolo sui passaggi pedonali presenta numeri elevati durante gli orari critici con circa 200/350 attraversamenti l'ora. “L’intervento dal costo di 330 mila euro – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Nicolò Scalfi – comporterà lievi disagi alla circolazione; lavoreremo per ridurli al minimo evitando chiusure e con la strada che rimarrà a due sensi di marcia pur riducendo la careggiata. Saranno chiusi invece alternativamente i passaggi pedonali interessati dai lavori. (segue) (Rpi)