Verbania: Intra, 330 mila euro per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali (2)

- Nel merito le opere previste sono indirizzate a ottimizzare la gestione dei flussi veicolari per un miglior controllo delle code e la riduzione dei tempi persi diminuendo le interferenze pedone/veicolo, all’aumento della sicurezza per gli utenti deboli della strada (pedoni, ciclisti ecc.) attraverso l’applicazione di metodiche proprie della moderazione del traffico attraverso la maggiore percezione degli attraversamenti pedonali, controllo delle velocità dei veicoli, semafori pedonali, la caratterizzazione urbana del tratto stradale attraverso il risezionamento della carreggiata e impiego di materiali che ne evidenzino la funzione urbana (pavimentazioni in pietra del piano stradale, restringimento ottico corsie) e infine vi è la ‘ricucitura’ dell’area pedonale di piazza Ranzoni con la passeggiata a lago mediante l’allargamento dei coni di visuale. E’ prevista la fresatura dello strato di base della carreggiata per le aree in prossimità degli attraversamenti pedonali con la sostituzione della pavimentazione bituminosa con elementi di pietra naturale, la demolizione di parte delle isole a verde che separano i due lati della carreggiata sul fonte di piazza Ranzoni, per appunto allargare i coni di visuale tra la piazza e il lago, l’adeguamento della pubblica illuminazione e il rifacimento delle aree in prossimità degli attraversamenti pedonali mediante posa di pavimentazione in porfido. Per quanto attiene il controllo dinamico delle interferenze pedone/veicolo è prevista l’implementazione di un sistema semaforico – conclude l’assessore Scalfi - che entra in funzione con la presenza di pedoni in prossimità degli attraversamenti pedonali”. (Rpi)