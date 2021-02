© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Kosovo: domenica urne aperte per le elezioni parlamentari anticipate, appuntamento decisivo anche per la scelta del nuovo presidente della Repubblica. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12:30.- Spagna: la Catalogna va al voto domenica tra le incertezze sull'affluenza per via della pandemia e dello scontro tra il candidato socialista, l'ex ministro Salvador Illa, e il fronte indipendentista. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 12.- Libia: il Parlamento rischia di spaccarsi sulla fiducia al nuovo governo, mentre il neo eletto presidente Menfi incontra Haftar a Bengasi nella sua prima visita ufficiale nel Paese e il premier Dabaiba è impegnato nella stesura della lista dei ministri. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16. (Res)