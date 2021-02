Governo: Franceschini, pandemia ha mostrato come Italia sia più povera senza teatri, cinema e musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che oggi ha prestato giuramento al Quirinale come esponente del governo guidato da Mario Draghi ha fatto un commento sul suo profilo Twitter in merito alla riconferma nell’incarico di responsabile della Cultura. “La prima volta che ho giurato da ministro della Cultura ho detto che mi sentivo chiamato a guidare il ministero economico più importante. Lo ripeto ora che la pandemia ha dimostrato come è più povera e triste l’Italia con teatri e cinema chiusi, musei deserti, piazze senza musica”, ha dichiarato Franceschini.(Rin)