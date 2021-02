© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il giuramento del governo Draghi sia apre in Italia una nuova fase, a tutti i ministri i miei auguri di buon lavoro e un grazie sincero a Mario Draghi per aver accettato un incarico così delicato in un momento fondamentale per noi tutti. Un grazie anche la presidente Mattarella per la gestione della crisi". Lo ha detto il sindaco di Milano, giuseppe Sala in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. (Rem)