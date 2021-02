Torino: raccordo per Caselle, carreggiata ristretta per lavori dal 16 al 20 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato la manutenzione delle barriere laterali di sicurezza lungo il raccordo autostradale n. 10 “Torino-Caselle”, in entrambe le direzioni. Per consentire le attività sarà in vigore il restringimento di carreggiata con transito indirizzato sulla corsia libera. Martedì 16 febbraio i lavori interesseranno un tratto di 50 metri lungo la carreggiata per Caselle tra corso Grosseto e lo svincolo 1. A partire da mercoledì 17 e fino a sabato 20 febbraio il cantiere di lavoro si sposterà sulla carreggiata in direzione Torino con interventi in tratti saltuari tra lo svincolo 3 e lo svincolo 2. (Rpi)