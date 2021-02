Spagna-Italia: Sanchez a Draghi, insieme per ripresa e futuro dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso le sue congratulazioni al presidente del Consiglio Mario Draghi per l’avvio del suo mandato come capo del governo. “Auguri al presidente del Consiglio Mario Draghi. Confidiamo che il nuovo governo italiano affronterà le sfide e le sfide che il suo Paese, e tutti gli Stati europei, hanno davanti a noi. Italia e Spagna continueranno a lavorare insieme per la ripresa e il futuro dell'Europa”, ha dichiarato Sanchez sul suo profilo Twitter.(Res)