Misure anti-Covid: da domani Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento in zona arancione

- A partire da domani, domenica 14 febbraio, passano in area arancione le regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia autonoma di Trento. La Sicilia passa in zona gialla da lunedì 15 febbraio. E' quanto prevede l'ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. La maggior parte delle regioni resteranno quindi in zona gialla. Con l'Italia quasi tutta in zona gialla dove è possibile pranzare fuori casa serviti al tavolo, sono oltre 100 mila gli innamorati che hanno scelto di mangiare in agriturismo nel fine settimana di San Valentino che registra un vero e proprio boom di prenotazioni per passare qualche ora in campagna lontani dall'affollamento della città e dallo stress da pandemia. E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sulle strutture agrituristiche aperte da nord a sud della Penisola per l'appuntamento. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di una boccata d'ossigeno importante per gli agriturismi italiani che sono stati il settore più colpito dalla pandemia insieme al florovivaismo che ha subito un crack da 1,7 miliardi.(Rin)