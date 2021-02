© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio per la fiducia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Cercherò di adempiere al meglio e con il massimo dell’impegno a questo nuovo compito, in un momento tanto difficile per il Paese. Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro Andrea Orlando. (Rin)