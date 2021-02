Hong Kong: governo, nuove norme su immigrazione non impediranno di lasciare la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Kong Kong ha dichiarato oggi che le disposizioni proposte nel disegno di legge Immigration (Amendment) Bill 2020, presentato a dicembre, sulla fornitura dei dati dei passeggeri da parte delle compagnie aeree sono volte all’adeguamento alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale. La dichiarazione, del portavoce dell’ufficio di Sicurezza, è giunta in seguito alle richieste di chiarimento dei media e alla preoccupazione espressa dall’Associazione degli avvocati, che questa settimana ha paventato l’impossibilità per i cittadini di lasciare la città in futuro. Secondo il portavoce nel 2018 l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) ha aggiornato la Convezione introducendo l’obbligo per i suoi membri di attuare il sistema Advance Passenger Information (Api), al quale si sono già conformati più di 90 Stati. (segue) (Cip)