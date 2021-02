Hong Kong: governo, nuove norme su immigrazione non impediranno di lasciare la città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato si spiega che l’Api punta a migliorare la sicurezza dell’aviazione civile internazionale e a facilitare il lavoro di controllo delle autorità per l’immigrazione e che il disegno di legge sarà approvato dal Consiglio legislativo (LegCo), così come i regolamenti collegati. “La libertà di viaggiare e il diritto dei residenti di Hong Kong di entrare o uscire da Hong Kong sono garantiti dall'articolo 31 della Legge fondamentale e dall'articolo 8 (2) della Carta dei diritti ai sensi dell'ordinanza sulla Carta dei diritti di Hong Kong (Cap. 383)”, ha assicurato il portavoce. Inoltre, è stato sottolineato che il sistema ApiI è volto a ottenere informazioni sui passeggeri in arrivo e non in partenza. (Cip)