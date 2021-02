© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci sono tre ministri della Lega che da oggi lavoreranno per le imprese, per il turismo e per i disabili. Non sarà facile, ma ce la metteremo tutta! Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)