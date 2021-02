Abruzzo: Sanità, Marcozzi (M5S) su vicenda Pet-Tac dell'Ospedale di Chieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pazienti sbugiardano la maggioranza regionale e confermano la denuncia che abbiamo fatto pochi giorni fa: la Pet-Tac dell'Ospedale di Chieti è bloccata per il mancato rinnovo del noleggio del macchinario che, ricordo, si trova in un container, all'esterno della struttura, dal costo di 500mila euro annui per la sanità pubblica. Si tratta di una problematica enorme, che impedisce ai malati oncologici di avere tutto il supporto necessario, costringendoli a curarsi fuori regione. Una vergogna sulla quale Regione Abruzzo deve intervenire immediatamente". Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi. "Il racconto di molti cittadini attraverso articoli di stampa in cui si ricostruiscono tutti i disagi causati da questa interruzione di servizio- aggiunge Marcozzi- dovrebbe smuovere le coscienze dei vertici della Asl 02 e della Giunta regionale di centrodestra, che si era impegnata per un intervento definitivo a soluzione del problema. (segue) (Rin)