Kenya-Somalia: disputa marittima, Corte internazionale di giustizia conferma udienza del 15 marzo

- La Corte internazionale di giustizia (Cig) dell'Aia ha respinto la richiesta del Kenya di rimandare per la quarta volta l'udienza sulla disputa marittima con la Somalia. In una nota pubblicata oggi, la Corte ha comunicato che l'udienza si terrà come previsto il prossimo 15 marzo. Nei giorni scorsi il governo della Somalia aveva respinto l'ennesima richiesta di Nairobi di rinviare l'udienza. "Giustizia ritardata è giustizia negata. Ci presenteremo davanti al tribunale de L'Aia il prossimo 15 marzo, qualunque cosa accada", ha scritto su Twitter il ministro dell'Informazione somalo, Osman Dubbe. A maggio scorso, per la terza volta in altrettanti mesi, la Cig aveva rinviato da giugno a novembre l’udienza sulla disputa marittima ma successivamente, nell'ottobre scorso, la Corte de L’Aia aveva acconsentito alla richiesta del Kenya di posticipare ulteriormente al 2021 l'audizione pubblica. Kenya e Somalia sono da anni contrapposte da questa controversia, che riguarda uno specchio d’acqua dell’Oceano Indiano al confine fra i due Paesi. La questione è stata sollevata dal governo della Somalia nell'agosto 2014, tuttavia le autorità di Nairobi hanno contestato il caso accusando Mogadiscio di aver agito in malafede ignorando il memorandum d'intesa firmato nel 2009 che assegnava la precedenza a quest’ultimo rispetto al ricorso presso la Corte dell’Aia. (Res)