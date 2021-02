Torino: Museo dell'automobile, mercoledì la riapertura al pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino riapre i battenti da mercoledì 17 febbraio, con orario ridotto e a una tariffa speciale di 5 euro per gli under 26. Salvo aggiornamenti ministeriali, i nuovi orari rimarranno in vigore fino a domenica 28 febbraio. Tante novità attendono i visitatori, che il Museo accoglierà dopo il periodo di chiusura dovuto alle norme anti Covid. Oltre alla visita libera, il MAUTO offre la possibilità di effettuare visite guidate per piccoli gruppi (max 5 persone) alla tariffa speciale di 60 € (+ biglietto di ingresso al museo): un’occasione per scoprire storie, aneddoti e curiosità legate ai pezzi più importanti di una collezione museale unica al mondo. Il percorso delle visite guidate ha inizio al secondo piano del museo e si articola lungo le oltre 30 sezioni dell’esposizione. Tutti coloro che parteciperanno alla visita guidata riceveranno in omaggio un catalogo di una mostra del MAUTO. (Rpi)