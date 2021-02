M5s: Crimi, grazie a Conte che ha guidato il paese con disciplina, onore e spirito di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Giuseppe Conte va la mia profonda e sincera riconoscenza. Ha saputo guidare la Presidenza del Consiglio con disciplina, onore e spirito di servizio. Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi."È stato un privilegio poter lavorare al suo fianco, prima contribuendo alla realizzazione di misure rivoluzionarie per l'Italia e poi affrontando, nel pieno di un'emergenza sanitaria, la più grave crisi economica e sociale della storia recente. Finalmente, dopo lungo tempo, con lui l'Italia è riuscita a tornare protagonista in Europa, e il frutto della sua azione è rappresentato dal Recovery Fund. Grazie, Giuseppe Conte, servitore dello Stato e preziosa risorsa della Repubblica. Ci hai resi fieri di essere Italiani, nella nostra terra e in ogni parte del mondo", aggiunge. (Rin)