India: Jammu e Kashmir, ministro Interno ipotizza ripristino Stato “al momento appropriato”

- Il ministro dell’Interno dell’India, Amit Shah, nel dibattito alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, sul disegno di legge Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, ha dichiarato che il Territorio dell’Unione potrebbe tornare a essere uno Stato “al momento appropriato”. Il testo riguarda l’accorpamento di alcuni servizi amministrativi e di polizia con quelli dell’Arunachal Pradesh, di Goa e del Mizoram. Rispondendo ai parlamentari che hanno criticato il disegno di riorganizzazione e chiesto il ripristino dell’entità statuale nel Jammu e Kashmir, revocata insieme all’autonomia nel 2019, l’esponente del governo guidato da Narendra Modi ha detto: “Non è scritto da nessuna parte che il Jammu e Kashmir non otterrà la statualità. Da dove traete questa conclusione? Ho detto in questa Camera e lo ripeto che questo disegno di legge non ha niente a che fare con la statualità del Jammu e Kashmir. La statualità sarà data al Territorio dell’Unione al momento appropriato”. (segue) (Inn)