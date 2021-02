Governo: Dessì (M5s), voterò no all'esecutivo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio ho rilasciato questa intervista, non era ancora stata resa pubblica la lista dei ministri e non era quindi ancora definito quello che oggi viene chiamato "perimetro politico". Stamattina invece è tutto molto chiaro e mi permette di poter affermare con sicurezza che voterò no al governo Draghi. Ci sarà modo, fin dalle prossime ore, per discutere insieme sui motivi di questa scelta. Lo scrive su Facebook il senatore M5S Emanuele Dessì. (Rin)