Lombardia: Fontana a seminario giunta, regione riparte da sviluppo, sostenibilità, smart, semplificazione e squadra

- Per presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana la seconda parte della sua legislatura vedrà al centro dell'azione di governo cinque fattori strategici: Sviluppo, Sostenibilità, Semplificazione, Smart e Squadra. È stato lo stesso governatore a spiegarli durante il seminario di giunta regionale, iniziato ieri con un momento di dialogo e confronto politico, al quale hanno partecipato tutti i componenti dell'esecutivo lombardo, e proseguito oggi con il coinvolgimento dei direttori generali delle direzioni generali - che costituiscono l'articolazione della macchina tecnico-organizzativa di Palazzo Lombardia – ciascuno dei quali ha illustrato proposte di obiettivi strategici con una tempistica stringente e l'individuazione di risorse adeguate. "Sviluppo, come obiettivo generale di crescita armonica di tutto il sistema economico, produttivo e sociale; Sostenibilità, intesa a 360° come condizione essenziale di uno sviluppo che guarda al futuro; Smart, un tratto che deve sempre più connotare, in modo trasversale, tutte le nostre azioni, all'esterno ma anche all'interno; Semplificazione, per tagliare i tempi, ridurre la burocrazia, abbreviare i provvedimenti, andare incontro alle istanze che tutte le categorie produttive continuano a chiederci in ogni occasione; Squadra, elemento indispensabile per raggiungere questi obiettivi ambiziosi". (segue) (com)