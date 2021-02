Lombardia: Fontana a seminario giunta, regione riparte da sviluppo, sostenibilità, smart, semplificazione e squadra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella 'due giorni' di lavoro il governatore ha sottolineato che "serve una forte azione di governo, del presidente e della Giunta, degli assessori e dei direttori generali". In questo senso, assume una particolare rilevanza la visione strategica comune, che diventa il riferimento per ridisegnare una nuova, precisa gerarchia di priorità "che ci aiuti ad ottimizzare – ha sottolineato - tempi, energie e risorse". Il presidente regionale ha posto l'accento anche su un'altra parola chiave: la trasversalità: "solo un approccio trasversale e di sistema consente di affrontare in modo adeguato queste sfide: silos e compartimenti stagni tra le varie competenze e deleghe rischiano di condannarci solo ad interventi di piccolo cabotaggio". Nel corso del suo intervento, il presidente Fontana ha ricordato che il Programma regionale di sviluppo, approvato in occasione del suo insediamento alla guida della Lombardia individuava una serie di priorità generali, 256 risultati attesi, 500 azioni. "Oggi la percentuale di realizzazione di quanto contenuto nel Prs si attesta oltre il 60 per cento - ha rimarcato il governatore - ma questo non basta. Serve un cambio di passo, occorre perciò individuare, con responsabilità e lungimiranza, le grandi priorità, i progetti su cui investire con azioni forti e concrete, avendo nello sguardo non solo il presente, ma soprattutto il futuro della nostra regione". Entrando nel merito delle linee guida per un 'nuovo welfare', il presidente Fontana ha evidenziato che "con la vicepresidente Letizia Moratti stiamo lavorando sul tema della riforma del sistema sanitario, nell'ottica di una presenza più efficace e vicina ad ogni cittadino sui territori e in una chiave di maggior chiarezza ed efficienza nella suddivisione delle competenze e nella programmazione". "Questo disegno programmatico – ha proseguito - rappresenta un traguardo di legislatura, che si deve accompagnare naturalmente alla battaglia contro la pandemia, che proseguirà ancora per diversi mesi, ed al completamento, nel modo più rapido ed efficace, del Piano Vaccinale affidato a Guido Bertolaso. (segue) (com)