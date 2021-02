Lombardia: Fontana a seminario giunta, regione riparte da sviluppo, sostenibilità, smart, semplificazione e squadra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ridefinire gli obiettivi strategici, Fontana ha fatto riferimento anche a una 'nuova coesione sociale, un investimento sulla famiglia e sui giovani' : "la coesione sociale, fatta di reti di prossimità, volontariato, imprese sociali, enti culturali – ha spiegato il presidente della Lombardia - ha rappresentato, soprattutto a livello locale, un fattore decisivo per sostenere in questi mesi la vita di tante persone e di tante famiglie in difficoltà. E' il segno di un tessuto sociale vivo e aggregativo, di corpi intermedi ancora forti e presenti nelle realtà locali, di un capitale sociale e culturale capace di reinventarsi, di un volontariato 4.0". Un altro aspetto su cui il presidente Fontana ha insistito è l'importanza del sapere e della conoscenza. "Ingrediente fondamentale sarà il capitale umano: bisognerà investire nella scuola e nell'università – ha chiarito - e scommettere soprattutto sulle intelligenze, le energie, la voglia di emergere dei giovani, moltiplicando le occasioni di scommettere sulle proprie idee e di liberare la loro creatività". Riguardo a come rilanciare competitività ed attrattività del sistema produttivo, il presidente ha ricordato l'efficacia e l'apprezzamento per gli investimenti del Piano Lombardia e per il piano degli indennizzi con cui è stata iniettata liquidità e contribuito a far ripartire alcuni settori particolarmente penalizzati: "portare avanti in modo rapido ed efficace queste misure – ha rimarcato - sarà dunque un imperativo prioritario per tutti noi". "Ma occorre fare uno scatto in avanti – ha proseguito - e, tamponata l'emergenza serve guardare oltre, serve una strategia più a medio-lungo termine, per accompagnare e sostenere quella capacità di intrapresa che caratterizza le nostre imprese. Innovazione è per me la parola chiave, da coniugare con una sostenibilità non più vissuta come vincolo ma come opportunità per le nostre imprese (come ci invita a fare l'Europa con il Green New Deal)". (segue) (com)