Lombardia: Fontana a seminario giunta, regione riparte da sviluppo, sostenibilità, smart, semplificazione e squadra (4)

- Di qui la volontà convinta di continuare ad investire nella ricerca, in una virtuosa sinergia tra pubblico e del privato, perché l'innovazione sia un aiuto per tutti, perché il tessuto delle piccole e medie imprese sia sostenuto ed accompagnato in quel cambiamento necessario a competere sui mercati nazionali e internazionali, e perché i benefici di una crescita tecnologica si diffondano in modo più capillare su tutti i territori. "In questo senso riteniamo strategica ed innovativa – ha detto ancora il presidente Fontana - la proposta di realizzare un technology transfer office, che possa offrire un supporto per la valorizzazione in chiave economica e per la diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare sul fronte dei servizi per la brevettazione in ambito sanitario". "I benefici di una crescita tecnologica – ha proseguito il governatore Fontana - devono essere estesi all'intera regione, noi lavoreremo perché si diffondano in modo più capillare su tutti i territori, per superare – anche attraverso la rete 5G - quel digital divide che affligge ancora troppe aree della Lombardia". Da queste premesse, il lancio di una provocazione che potrebbe diventare un obiettivo da raggiungere: "vogliamo immaginare anche soluzioni innovative, come ad esempio una Zes (Zona economica speciale) molto attrattiva per gli investitori stranieri: è proprio così impensabile una Silicon Valley lombarda?" Il quarto e ultimo tema di rilancio strategico: valorizzare la bellezza del territorio lombardo. "Cultura, turismo e sport sono asset fondamentali per un rilancio, specie in previsione dei prossimi mesi quando, in un quadro più sicuro dal punto di vista sanitario, riprenderà il flusso di turisti dall'estero". Un 'nuovo Rinascimento' che poggia anche sulla applicazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana e sugli interventi che il Piano Lombardia sta finanziando anche per rendere più fruibili e sicure le grandi aree urbane e le aree interne, i centri storici e le periferie, la fascia alpina e prealpina e la bassa pianura. (com)