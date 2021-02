Governo: Magoni, politica dimentica lo sport, grave danno per settore fondamentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio ricordare che l’attività sportiva assolve a una funzione sociale decisiva, collante di aggregazione giovanile per milioni di bambini e ragazzi, che grazie alla disciplina, al divertimento e alla ‘fatica’ che impone lo sport, imparano a vivere e a confrontarsi con il prossimo. Oggi, invece, la deriva causata dalla pandemia lascia le famiglie e i figli abbandonati a loro stessi, facili vittime di social e giochi su Internet che spesso diventano pericolosi. Servirebbero politiche ed interventi decisi in tal senso, a favore delle fasce più fragili della nostra popolazione. Penso anche alle persone con disabilità, che con lo sport trovano sollievo e qualche attimo di felicità. E invece, niente”. “Infine, che tristezza vedere che il governo non reputa degni di considerazione i nostri atleti agonistici. Oggi siamo nel bel mezzo dei campionati del mondo di sci alpino a Cortina e quelli di snowboard in Svezia, dove la nostra Michela Moioli ha già vinto due preziosi argenti. Da sempre, in ogni disciplina, lo sport italiano rende orgoglioso il suo popolo nel vedere sventolare il Tricolore sul tetto del mondo. Mi auguro, pertanto, che nelle prossime ore si possa comprendere con chiarezza a chi farà a capo la delega allo Sport. Un settore che non può più aspettare: torniamo a parlare di sport, facciamolo con forza. Lo sport è vita”, conclude Lara Magoni. (Com)