Ue-Italia: presidente Bce Lagarde si complimenta con premier Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, ha espresso le sue congratulazioni a Mario Draghi per l’assunzione della carica di presidente del Consiglio dei ministri del governo italiano. “Vivi complimenti al presidente del Consiglio Mario Draghi che ha dedicato decenni al servizio pubblico per l'Italia e l'Europa. Gli auguro il meglio mentre si assume il compito che lo attende, guidando il governo nel migliore interesse di tutti i cittadini italiani”, ha affermato Lagarde in un messaggio su Twitter. (Geb)