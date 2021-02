Sardegna: trasferimento dei giganti di Mont'e Prama, Solinas, "Soprintendenza ascolti cittadini, le statue restino a Cabras"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Soprintendenza accolga la richiesta, avanzata dal Comune di Cabras, di garantire la permanenza in sede delle statue dei Giganti di Mont'e Prama e di effettuare il restauro necessario all'interno degli spazi messi a disposizione nell'area museale. Lo chiede il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas che esprime dunque il suo sostegno e la sua vicinanza a tutti i cittadini che oggi, con molti sindaci e amministratori, hanno manifestato pacificamente "in difesa di un sacrosanto diritto contro scelte centraliste che sviliscono il ruolo e le decisioni delle nostre comunità". "I Giganti di Mont'e Prama – spiega Solinas - sono un bene identitario, una ricchezza di tutta la Sardegna e patrimonio storico e archeologico di un territorio che è e deve restare la loro casa naturale, non solo da un punto di vista simbolico ma anche in chiave di sviluppo". (segue) (Rsc)