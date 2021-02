Sport: assessore Roma, decade concessione Cinecittà Bettini, spiace ma no a illeciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi è stata notificata la decadenza e la revoca di concessione all'Asd Polisportiva Cinecittà Bettini, concessionario dell'impianto di via Quinto Publicio a Roma. Lo riferisce in un post su Facebook l'assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia, che spiega: "La vicenda è annosa e l'epilogo non è stato quello che avremmo voluto ma lo spirito di collaborazione che il dipartimento Sport ha dimostrato in ogni momento non ha purtroppo visto altrettanta partecipazione da parte del concessionario. Nel novembre 2019 - racconta Frongia -, a seguito di un sopralluogo effettuato dalla polizia locale e dal dipartimento, sono stati individuati diversi abusi edilizi, per opere mai autorizzate dal Comune, all'interno dell'impianto capitolino. Fra questi i principali riguardano la realizzazione di un ampio spazio adibito alla ristorazione, di cinque campi da padel, di una sala palestra box e di diversi container e gazebo, solo per citare i principali". (segue) (Rer)