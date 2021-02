Sport: assessore Roma, decade concessione Cinecittà Bettini, spiace ma no a illeciti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo - prosegue l'assessore allo Sport di Roma - che le opere da realizzare in impianti di proprietà pubblica affidati in concessione sono a tutti gli effetti opere pubbliche, soggette alla normativa dei contratti pubblici e che necessitano preventiva autorizzazione. Le opere realizzate hanno inoltre generato dei flussi economici non previsti nel calcolo della concessione accordata. Gli uffici hanno chiesto, per diversi mesi, alla società concessionaria di abbattere gli abusi senza avere però riscontro e, come previsto dalla normativa, hanno proceduto con la notifica della decadenza della concessione. Siamo molto dispiaciuti - conclude Frongia -, ci troviamo di fronte a una realtà sportiva molto importante, da parte nostra abbiamo cercato di lavorare in maniera propositiva e con la massima collaborazione, non possiamo però in nessun caso avallare comportamenti illeciti rispetto alle normative vigenti". (Rer)