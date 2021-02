Governo: Violi (m5s), classe dirigente si è fatta asfaltare, trattativa è stata fallimento totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C'è una classe dirigente che si è fatta asfaltare su tutta la linea. La trattativa che abbiamo fatto è stata un fallimento totale”. Lo dice su un video su Facebook il capogruppo in Regione Lombardia del m5s Dario Violi, durissimo nel giudicare le scelte dei leader del Movimento. “Settimana scorsa ho detto che dovevamo portare la visione del M5s – ha detto Violi - fare presente che valiamo il 33 per cento del parlamento e, se decidi di stare al governo, quella maggioranza la devi fare valere. Non può esistere che il M5s che rappresenta un terzo del parlamento abbia ministeri che nn sono per nulla strategici per il Paese, non sono ministeri di spesa, al netto dell'agricoltura”. “È veramente imbarazzante la situazione che si è creata - evidenzia Violi - e come i nostri vertici hanno trattato a quel tavolo: per una settimana tutti dicevano che Draghi non avrebbe trattato, invece abbiamo visto che gli altri partiti che sanno trattare hanno trattato. Non penso si possa tornare indietro”. (Rem)