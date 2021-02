Ostia: noleggia auto e con pistola giocattolo tenta rapina a conducente, denunciato 15enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver prenotato con carta di credito un'autovettura a noleggio con conducente si è fatto accompagnare presso un centro commerciale in zona Casal Palocco. Giunto a destinazione, con il volto nascosto dalla mascherina e il cappuccio in testa, il cliente ha estratto un revolver e ha intimato al conducente di scendere dall'auto e lasciare le chiavi inserite. Probabilmente poco pratico nell'uso del mezzo, dotato di cambio automatico, il giovane rapinatore non è riuscito a far partire il veicolo e si è visto costretto a fuggire a piedi dentro il centro commerciale. La vittima, terrorizzata, ha chiesto aiuto ad alcuni commercianti della zona che, spaventati, si sono barricati nei rispettivi negozi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del distretto Lido che grazie alle descrizioni e alle immagini della videosorveglianza hanno identificato l'autore della tentata rapina. Si tratta di un 15enne che, dopo una breve riluttanza, ha ammesso quanto accaduto raccontando della pistola giocattolo e della carta di credito appartenente al genitore. Al termine degli accertamenti il minorenne è stato denunciato. I fatti sono avvenuti il 2 febbraio scorso. (Rer)